Cartaz do Chega queimado em Lisboa. Partido apresenta queixa

O Chega apresentou uma queixa, contra desconhecidos, na 3ª Divisão da PSP de Lisboa, por crime contra a propriedade. Em causa está um cartaz gigante queimado na Alameda D. Afonso Henriques, junto à avenida Almirante Reis, e onde se lia, ao lado de uma imagem de André Ventura, "Pagamos tantos impostos para sustentar a corrupção".O outdoor vandalizado encontrava-se próximo de um outro, do PS, que não sofreu quaisquer danos. O cartaz terá sido regado com um produto inflamável, ao qual o autor ou autores pegaram fogo.Ao que oapurou os prejuízos ascendem a mais de mil euros.Esta é a segunda vez que um outdoor do Chega é vandalizado naquele local. Já há cerca de um mês tinha acontecido o mesmo com um outro cartaz contra a corrupção.O partido de André Ventura exige a criminalização dos culpados.