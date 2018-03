Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cartazes de traição seguem para a Justiça

Polícias retiram e enviam panfletos para o Ministério Público.

Por Magali Pinto | 03:43

Na mesma madrugada em que foram afixados panfletos com foto do rosto, nome, número de telefone e morada completa de uma jovem acusada de ser amante e de ter destruído uma família, um carro-patrulha da PSP passou em Campolide, em Lisboa, e os agentes viram os cartazes.



Perante a gravidade das acusações e devido ao facto de os cartazes estarem expostos em postes e vitrinas de estabelecimentos comerciais, os agentes apreenderam alguns dos panfletos.



E quando chegaram à esquadra, elaboraram um auto de notícia onde descrevem crimes de difamação, injúrias e calúnia e remeteram o documento para o Ministério Público.



Neste caso, o tribunal irá contactar a jovem visada nos panfletos, que terá um prazo para se constituir assistente e seguir com o caso na Justiça. A responsável pela distribuição do panfleto arrisca ser acusada e condenada por difamação.



PORMENORES

"P... do bairro"

Os cartazes são ofensivos para uma jovem mulher. O título é: "A P... do bairro. Teve um caso com o meu marido durante meses sabendo que ele era casado, chegando mesmo a engravidar", pode ler-se no panfleto.



Moradores limpam

Os moradores de Campolide ficaram surpreendidos quando viram os cartazes. Alguns riram-se da criatividade, tal como contaram ao nosso jornal, mas a maioria não gostou e recolheu alguns exemplares. "Não é maneira de se resolverem as coisas", disseram, sublinhando as ofensas graves.