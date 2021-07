Carteira salva PJ de armadilha mortal na Covilhã

Um perito da Polícia Judiciária da Guarda que em janeiro foi alvejado por uma caçadeira armadilhada no interior de uma habitação na Covilhã foi salvo pela sua própria carteira de documentos.O especialista-adjunto fazia parte da equipa que recolhia provas num cenário de tentativa de suicídio e, ao entrar na casa de banho, foi atingido pelo disparo de uma caçadeira de canos serrados acionada por um sistema de cabos presos à maçaneta da porta. "Só não foi atingido de forma mais grave devido à posição em que abriu a porta e ao facto de trazer a carteira no bolso interno do casaco, tendo esta atuado como escudo protetor", revela o Ministério Público na acusação.