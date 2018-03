Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carteirista de 80 anos apanhado pela PSP

Aníbal, já com 100 detenções, preso a atacar em autocarro de Lisboa.

Por Miguel Curado | 09:16

Tem um histórico de cerca de 100 situações de furtos referenciados em transportes públicos de Lisboa, a maioria das quais com detenções da PSP. Mas Aníbal, idoso de 80 anos, pouco tempo passou pela prisão – e, na quarta-feira à tarde, voltou a ser detido e ontem libertado pelo juiz. Desta vez foi um polícia à civil que o apanhou a furtar uma carteira num autocarro da Carris.



O idoso, que dedicou a maior parte da vida à atividade criminosa, reside perto do Castelo de São Jorge. Há décadas que é conhecido da PSP. No entanto, apesar das inúmeras detenções, raramente as mesmas se concretizaram em tempo de prisão.



Aníbal estava até agora sujeito a uma medida de coação judicial que o impedia de entrar nos elétricos 15 e 28, as carreiras onde o carteirista foi detido mais vezes por agentes policiais. Por isso, quarta-feira Aníbal decidiu atacar num autocarro da Carris.



Furtou a carteira a uma turista de 70 anos, que não deu por nada, mas teve azar: a observar tudo estava um agente da PSP à civil, colocado na esquadra da Lapa, que era passageiro ocasional do transporte público.



O elemento policial aguardou pela altura certa – avançou para a detenção quando viu Aníbal já com a carteira da vítima, que não tinha dado por nada, face à habilidade do carteirista.



Detido, Aníbal não resistiu e acabou por ser conduzido às instalações policiais. Ontem foi presente a um juiz de instrução criminal, que desta vez aplicou ao carteirista de 80 anos a medida de coação de apresentações semanais numa esquadra da PSP.