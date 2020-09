Carteirista faz dezenas de furtos em Lisboa

Um carteirista de 51 anos foi detido pela PSP de Lisboa por dezenas de furtos em transportes públicos. Usou os cartões bancários das vítimas, sacando-lhes 36 mil euros. O estrangeiro, com um processo de afastamento do País desde 2016, ficou em preventiva. Faz parte de uma rede itinerante que realiza furtos pela Europa.O assaltante, referenciado desde maio, foi apanhado na Gare do Oriente a furtar uma carteira. Tinha nove documentos de identificação furtados, que usava "na vida diária para ocultar e preservar a sua identidade", e 25 mil euros em notas.Está já indiciado por 28 furtos, cinco crimes de burla informática pelo uso de cartões bancários das vítimas e um crime de uso de identidade alheia e falsificação de documento.