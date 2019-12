Um carteirista internacional procurado em mais de cinco países da Europa foi detido no passado dia 21 de dezembro em Lisboa, suspeito da prática de dois crimes de furto.O suspeito foi apanhado no interior de um hotel após ter cometido o segundo roubo.O homem de 57 anos roubou uma mala na zona do Saldanha, em Lisboa, cerca das 16h25 do passado dia 21 de dezembro e refugiou-se na entrada de um hotel onde acabou por roubar vários bens a um hóspede. As vítimas não se aperceberam de que estavam a ser assaltadas.Foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, depois de ter adquirido bens no valor de 13.000 euros com a prática ilícita.O suspeito já estava a ser investigado desde setembro, estando "correlacionado com 10 furtos no total, 9 deles efetuados em hóteis de Lisboa", confirmou em comunicado o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.