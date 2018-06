Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carteiristas apanhados em Lisboa

Detidos pela PSP e libertados por um procurador.

Por Magali Pinto | 09:17

Os dois carteiristas estavam já a ser controlados pelos agentes da PSP. A vigilância permitiu fazer a detenção em flagrante delito. Os polícias da Divisão de Investigação Criminal recuperaram a carteira de um turista que continha 250 euros. A detenção dos dois carteiristas de 22 e 38 anos ocorreu na zona do Castelo, no centro de Lisboa.



Este sábado foram presentes a um procurador do Ministério Público e deixados em liberdade, sujeitos a Termo de Identidade e Residência.



Segundo a PSP, os dois homens foram intercetados pelas 14h45 de sexta-feira pouco tempo depois de terem furtado, na rua, a carteira a um turista de férias no nosso País.



"Os detidos, de forma concertada, selecionaram a vítima, aproximaram-se da mesma, abriram a mala que levava a tiracolo e, em ato contínuo, retiraram-lhe do interior um porta-moedas, contendo 250 euros, subdivididos em duas notas de 100 euros, outra de 50 e um cartão universitário", conforme refere a PSP.



A detenção dos dois carteiristas ocorreu na rua. Os agentes chamaram reforços, levaram os dois detidos para a esquadra e apresentaram-nos ontem em tribunal.



Já estão à solta.