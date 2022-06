Carteiristas detidos no Porto fizeram 50 golpes

Dois homens de nacionalidade romena, ambos com 42 anos, foram detidos pela PSP depois de terem realizado um furto a uma turista colombiana, de 60 anos, na Rua das Flores, no Porto, na quarta-feira.Sem que a vítima percebesse, a dupla furtou-lhe a carteira. Mas foi tudo testemunhado pelos polícias, que os detiveram já na Rua Trindade Coelho. São suspeitos de 50 crimes semelhantes do Porto ao Algarve.Aos carteiristas, a PSP apreendeu um par de óculos, 550 € e documentos - tudo pertencente à vítima. De acordo com as autoridades, os homens são carteiristas profissionais e atacam sempre em grandes aglomerados de pessoas.Roubam desde, pelo menos, 2016. Já cometeram crimes do género no Porto, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Tavira, Faro, Vila Real de Santo António e Olhão. Neste último roubo, a vítima apenas percebeu que tinha sido assaltada quando a PSP a abordou para lhe entregar a carteira.