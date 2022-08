Um carteiro ficou esta sexta-feira ferido com gravidade na sequência de uma colisão da moto onde seguia com um carro, durante o normal serviço de distribuição.O acidente ocorreu às 12h43, na Estrada Nacional nº 16, junto à localidade de Fragosela de Cima, no concelho de Viseu. Após ter sido estabilizado, no local, pela equipa de médicos do INEM, o homem foi transportado para o hospital de Viseu, onde ficou internado a receber tratamento.