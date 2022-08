Um carteiro salvou esta sexta-feira uma idosa de um incêndio que aconteceu, às 11h35, no primeiro andar de um prédio na Avenida Costa Gomes, em Sesimbra.O homem, que estava de serviço e a passar no local, conseguiu resgatar a moradora antes da chegada dos operacionais.Mesmo assim, tanto o carteiro como a mulher foram hospitalizados por inalação de fumos. No local estiveram 19 operacionais, apoiados por sete veículos.