O principal braço português - que se estendia ao Sul de Espanha - do major Sérgio Carvalho, o ‘Escobar brasileiro’, tinha berço e sede nos Olivais, em Lisboa. Negócios de dezenas de milhões de euros em cocaína, traficada desde a América do Sul em contentores de navios ou malas no porão das tripulações de aviões, eram acertados à mesa de uma pastelaria nos Olivais propriedade de Rúben Oliveira, de 38 anos - que, na sombra, fez fortuna no tráfico internacional e foi detido em junho pela PJ, que há duas semanas deu o golpe na rede que gravitava em torno de Rúben, de alcunha ‘Xuxa’.









