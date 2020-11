Casa ardeu na Guarda e morador está desaparecido

Um incêndio numa moradia deixou ontem um casal de 90 anos desalojado na Guarda. A mulher foi retirada da casa em chamas e hospitalizada com ferimentos ligeiros, mas o marido não foi encontrado.Ao início da noite, o homem, que costuma ir visitar propriedades nos arredores da cidade, continuava desaparecido. As autoridades temiam que estivesse entre os escombros, mas as buscas dos bombeiros e da Polícia Judiciária não detetaram sinais do corpo.