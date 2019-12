Casa colapsa na Estrada Nacional 3 em Alenquer. Veja as imagens

A Estrada Nacional (EN) 3, que liga o Carregado à Azambuja, "está cortada na totalidade" na zona do Carregado, devido à derrocada de uma casa devoluta, informou em comunicado a Proteção Civil Municipal de Alenquer.A mesma fonte aconselha que "quem pretender deslocar-se no sentido Carregado/Azambuja deverá seguir pela rotunda da zona industrial do Carregado em direção à rotunda da Urbanização da Barrada". No concelho, registaram-se ainda deslizamentos de terras.A queda de uma árvore obrigou também esta quinta-feira as autoridades a cortar ao trânsito o Itinerário Complementar (IC)2, na freguesia da Abrigada, Alenquer, no distrito de Lisboa, disse à agência Lusa o comandante municipal da Proteção Civil.Rodolfo Baptista adiantou que, até às 20h00, registaram-se 19 quedas de árvores no concelho, uma das quais provocou danos num veículo no Carregado. Um deslizamento de pedras na Estrada Nacional (EN) 9 causou também estragos num outro veículo.