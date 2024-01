Os agentes da esquadra da PSP de Telheiras, Lisboa, têm uma tampa de esgoto aberta na casa de banho do vestiário, que inunda as instalações com um cheiro pestilento.A denúncia foi feita aopelo SIAP/PSP."O que se passa na esquadra tem que ser resolvido. Está em causa a saúde pública", disse Carlos Torres, presidente do SIAP. Questionada peloa PSP não respondeu, em tempo útil.