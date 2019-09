Casa de idosa assassinada e torturada com x-ato foi invadida

"É incrível como alguém pode ser tão macabro, ao ponto de assaltar uma casa onde aconteceu um crime horrível. Estamos cada vez mais em choque com isto".É com a voz embargada que Joel Silva, sobrinho de Luísa Silva, de 77 anos e encontrada morta, no domingo, com sinais de tortura, em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso, confirma que a casa da tia foi invadida, na terça-feira de madrugada. A PSP foi ao local e a ocorrência foi também comunicada à Polícia Judiciária do Porto, que investiga o homicídio.A porta da casa foi arrombada e foram os familiares a aperceberem-se da invasão, quando se deslocaram à casa à procura de roupas da vítima para o funeral. Desconhece-se se foi roubado algum objeto. O funeral é esta quarta-feira, às 15h00.