Casa de luxo de Joe Berardo em Lisboa pode ser usada como caução, avança advogado

O advogado de Joe Berardo, Paulo Saragoça da Matta, confirmou esta sexta-feira, à saída do tribunal, que a caução de 5 milhões de euros imposta a Joe Berardo pode vir a ser paga com a casa de luxo em Lisboa onde o empresário vive.O prazo limite para o pagamento é de 20 dias e "na impossibilidade de pagamento, vão ser informadas as entidades competentes", referiu o advogado em declarações aos jornalistas.Paulo Sagaço da Matta sublinhou que "a Justiça não é só prender pessoas" e destacou a "postura dos magistrados do Ministério Público" como "extremamente correta e legal".