Casa do Benfica de Vila Nova de Gaia vandalizada durante a madrugada

A casa do Benfica de Vila Nova de Gaia foi vandalizada na madrugada desta sexta-feira.As instalações apresentam marcas visíveis de apredejamento."Chegou a vossa hora", foi a mensagem deixada no exterior do local.Este episódio de violência acontece um dia antes do jogo do FC Porto frente ao Benfica na 20.ª jornada do campeonato, no Estádio do Dragão.José Cruz, o presidente da casa do Benfica diz que "não houve razões" para o que aconteceu. É a primeira vez que um ato de vandalismo acontece na casa de Vila Nova de Gaia. "É um ato de puro vandalismo", disse José Cruz.A comitiva do Benfica vai ficar num hotel em Vila Nova de Gaia na véspera do clássico.