Casa do Benfica no centro de investigação de apostas ilegais

A investigação da GNR durava há já dois anos e permitiu concluir que, nos concelhos de Felgueiras e Amarante, estava montada uma rede de jogos ilícitos e apostas ilegais, que funcionavam através de uma plataforma online. O cabecilha da rede é um homem com fortes ligações à Casa do Benfica de Felgueiras, sendo até conhecido na cidade como ‘o dono’ daquele espaço.O esquema rendeu vários milhares de euros. Só na operação realizada na segunda-feira, o Núcleo de Investigação Criminal da GNR apreendeu 15 mil euros, dinheiro que seria referente apenas ao fim de semana e estava a ser recolhido por um homem, também detido.Dos dois suspeitos, de 41 e 42 anos, apenas um se mantém preso. Será hoje presente a tribunal para aplicação das medidas de coação. A investigação conseguiu apurar que era através da plataforma online que os dois suspeitos angariavam clientes. Permitiam depois o acesso a esses jogos e apostas ilegais por parte de vários estabelecimentos comerciais e recebiam uma percentagem dos lucros.A Casa do Benfica era um dos espaços onde estes jogos e apostas funcionavam. O homem tido como cabecilha tinha na sua esfera pessoal imobiliárias e stands de automóveis, espaços que seriam usados para o branqueamento do dinheiro.A GNR apreendeu 58 dispositivos de acesso a jogo ilícito, como tablets, computadores e máquinas de jogo. Foram também identificados 26 homens e sete mulheres.O cabecilha da rede, hoje presente ao Tribunal de Marco de Canaveses e que já tinha antecedentes por este tipo de crimes, tem fortes ligações à Casa do Benfica de Felgueiras e terá chegado mesmo a investir elevados montantes naquele espaço. Trata-se de um edifício de grandes dimensões e que estará muito bem equipado.Na plataforma online era possível fazer apostas ilegais, semelhantes, por exemplo, às do Placard, e ter acesso a jogos de um casino, como é o caso do póquer e da roleta. Foram realizadas 22 buscas : 12 foram domiciliárias e as restantes em espaços comerciais.