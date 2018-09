Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa do Bombeiro vai avançar em breve em Portimão

Imóvel e terreno com 1600 m2 foram doados aos bombeiros por uma benemérita.

Por Ana Palma | 09:00

A Casa do Bombeiro, um espaço social dirigido aos soldados da paz, vai nascer em breve em Portimão. Nesse sentido foi já assinada a escritura de doação do edifício e terreno circundante, localizado na Bemposta.



O imóvel foi cedido aos Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP) por uma benemérita, Patrícia Mergulhão, que desta forma veio "dar corpo a mais um sonho da Direção e Comando dos BVP, para desenvolver um espaço dirigido às mulheres e homens que tudo têm dado em prol da comunidade que juraram servir, a fazer o bem, sem olhar a quem", referiu ao CM o presidente da Direção da Associação Humanitária dos BVP, Álvaro Bila.



"A ideia está consolidada mas ainda há muitos desafios pela frente. Os próximos passos vão incidir na requalificação do espaço, que tem uma área total de 1600 m2, reunindo as condições ideais para a criação de um alojamento à altura dos seus beneficiários", adiantou o mesmo responsável.



A doação do espaço foi apenas o ‘pontapé de saída’. Assim, os BVP pretendem agora avançar com uma campanha de angariação de fundos. "O objetivo é captar outros beneméritos e fontes de financiamento que possam contribuir para esta resposta social, procurando recolher contributos para a construção deste singelo reconhecimento a quem, diariamente, coloca a sua vida em risco para ajudar o próximo", frisou Álvaro Bila.



Assim, quem estiver disposto a ajudar os Bombeiros portimonenses e a futura Casa do Bombeiro no Algarve deverá contactar o número 282 402 130 (24 horas por dia).



PORMENORES

Antiga escola

O edifício agora doado para a Casa do Bombeiro foi, em tempos, a Escola Primária da Bemposta. Tanto o imóvel como o terreno foram entretanto adquiridos por particulares.



Imóvel devoluto

Desde que foi adquirido por particulares, tanto o imóvel como o terreno circundante nunca chegaram a ser utilizados, encontrando- -se devolutos há várias décadas, apurou o CM.



Boa localização

Com uma área total de 1600 m2, a futura Casa do Bombeiro conta, desde logo, com uma excelente localização. O imóvel, cujo telhado está em boas condições, vai ser alvo de requalificação.