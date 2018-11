Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa nova para jovem paraplégica de 22 anos em Portimão

Casa em causa "vai sofrer obras de adaptação.

Por Ana Palma | 06:00

A jovem de 22 anos que está presa a uma cadeira de rodas há quase três, quando ficou paraplégica após ter levado a vacina contra o tétano, em Portimão, vai receber até ao fim do ano uma casa adequada às suas limitações.



A garantia foi dada à família de Célia Reis e ao CM pela Câmara de Portimão, a quem a jovem pediu ajuda há cerca de um ano.



De acordo com fonte da autarquia, a casa em causa "vai sofrer obras de adaptação, nomeadamente ao nível das acessibilidades tendo em conta as necessidades da jovem".



A família foi informada numa reunião recente com a vereadora da Ação Social. A situação de Célia agravou-se nos últimos tempos, com a jovem a "deixar de ir fazer fisioterapia" e a "ficar cada vez mais deprimida", revelou ao CM o padrasto, José Reis.