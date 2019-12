Casa tomada por incêndio em Oliveira de Azeméis

Uma casa de um casal com cerca de 60 anos foi esta segunda-feira tomada pelas chamas junto ao IC2, Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis.Ao que oapurou, o incêndio obrigou ao corte temporário do IC2 que foi entretanto aberto. Às 16h20 apenas uma via do IC2 estava cortada.O alerta foi dado às 15h14 e não há feridos a registar.