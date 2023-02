Casa totalmente destruída pelas chamas em Viseu. Fogo alastrou-se a outro prédio

Um incêndio deflagrou na tarde desta segunda-feira numa casa em Viseu e destruiu a habitação por completo. Dado ao vento que se verificava na zona, as chamas alastraram-se a outro prédio.O alerta foi dado às 16h49 para um incêndio que terá tido início no telhado do prédio.Até ao momento, não há registo de feridos.Ao que oconseguiu apurar, as bocas de incêndio estavam sem água, o que dificultou a intervenção dos bombeiros.As causas do incêndio permanecem desconhecidas.No local, encontram-se elementos dos Bombeiros a combater as chamas.