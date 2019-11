Casal a dormir salvo das chamas por mulher que passeava o cão

A passagem de uma mulher, que às 07h30 passeava o cão no centro de Benavente, evitou uma tragédia. Foi ela quem deu o alerta para um incêndio numa pequena habitação onde um casal dormia sem dar por nada. O aviso permitiu que os bombeiros resgatassem marido e mulher – de 74 e 76 anos – quando a casa já estava totalmente tomada pelas chamas."Fomos alertados às 07h40 e deparámo-nos com um incêndio que tinha começado numa salamandra na sala, junto à entrada. No entanto, foi preciso percorrer mais de 30 metros até chegar ao quarto onde o casal estava e voltar com eles pelo mesmo percurso até à rua. Conseguimos resgatá-los a tempo, apenas foram levados ao hospital por precaução devido a algum nervosismo e à inalação de fumos", explicou ao CM o comandante dos voluntários de Benavente, José Nepomuceno.Apesar do rápido combate às chamas, que permitiu evitar que o fogo alastrasse às casas contíguas, a habitação deste casal ficou totalmente destruída por dentro e o telhado acabou por ruir.Foram levados ao Hospital de Vila Franca de Xira e tiveram alta pela hora de almoço. Vão ficar a viver junto de familiares até que sejam repostas as condições na habitação.