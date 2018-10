Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal a namorar no carro sofre ataque a tiro na Moita

Incidente aconteceu pelas 04h50 da madrugada desta segunda-feira.

Por Miguel Curado | 08:26

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar um crime de tentativa de homicídio que terá sido cometido contra um casal que foi alvo de disparos de pistola contra o carro no qual se encontrava a namorar, no Vale da Amoreira, Moita.



O ataque armado ocorreu pelas 04h50 da madrugada desta segunda-feira.



Os disparos foram efetuados a partir de uma viatura em movimento.



Os projéteis furaram a chapa do carro em que se encontravam os dois namorados, com cerca de 30 anos, que escaparam ilesos.



A PSP recebeu a queixa e passou a investigação para a PJ.