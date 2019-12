Casal absolvido de homicídio em São Brás de Alportel

O casal que estava a ser julgado pela morte de Vítor Horta, de 70 anos, em setembro de 2018, foi esta sexta-feira absolvido no Tribunal de Faro dos crimes de homicídio, roubo e tentativa de incêndio - por parte do homem - e de instigação do crime de furto - no caso da mulher.O idoso tinha sido encontrado sem vida em sua casa, em São Brás de Alportel, por intoxicação com gás. Inicialmente pensava-se que teria sido uma morte acidental, mas a investigação da PJ levou à detenção do casal, de 40 e 39 anos.A acusação do Ministério Público apontava para a tese de que Vítor Horta tinha sido morto à pancada pelo homem, que depois tentou apagar os vestígios do crime com um incêndio.Teria sido instigado pela companheira, que mantinha uma relação amorosa - assumida pela própria durante o julgamento - com o idoso. Uma das provas mais fortes consideradas pelo Tribunal foi a existência comprovada do ADN do homem numa garrafa de de álcool etílico que a mulher tinha na mala e que teria servido para atear o fogo. No entanto esse facto não chegou para fazer qualquer tipo de condenação.Durante o julgamento, o arguido admitiu ter usado a garrafa de álcool etílico para tratar um corte na boca e que teria colocado novamente na bolsa da companheira, justificando assim a presença do seu ADN no recipiente.O crime aconteceu em setembro de 2018, mas o casal foi detido pela PJ apenas em fevereiro deste ano. Desde então que o homem está em prisão preventiva e a mulher em liberdade, sujeita a apresentações periódicas às autoridades. Nenhum deles admitiu qualquer crime.