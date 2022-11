Casal acusado de abusos sexuais de familiares deficientes fica em liberdade

Um casal acusado de abusar sexualmente de dois familiares deficientes, de 75 e 55 anos, ficou em liberdade, este sábado, em Penafiel.



Ao que o Correio da Manhã apurou, as vítimas estavam ao cuidado de uma irmã há seis anos e os abusos devem ter acontecido, p





elo menos desde o último ano, a familiar e o companheiro desta terão começado a agredir as vítimas e não lhes facultavam as refeições necessárias.

Os dois cuidadores informais foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em liberdade, mas juíz aplicou-lhes a medida de coação: proibição de contacto com as vítimas, ordem de afastamento a uma distância não inferior a 500 metros das vítimas e apresentarem-se duas vezes por semana no posto da GNR da área de residência.