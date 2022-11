Casal detido por suspeita de abusos sexuais e maus-tratos a familiares deficientes mentais profundos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal suspeito de abusar sexualmente e mal tratar dois familiares com deficiências mentais que estavam a seu cargo. Os crimes estavam a ocorrer há cerca de um ano, em Lousada.Os detidos são cuidadores informais de duas pessoas com deficiências mentais em estado profundo, tendo a vítima de sexo masculino 75 anos e a do sexo feminino 55 anos.Segundo o comunicado da PJ, no ano atual "foi efetuada uma denúncia anónima aos serviços sociais do município em causa, na qual era levantada a suspeita de que o referido casal de deficientes estaria a ser alvo de maus tratos e negligência nos cuidados prestados pelos cuidadores, assim como o elemento feminino a ser vítima de abusos sexuais pelo elemento masculino do casal cuidador".Após a denúncia, a polícia realizou várias diligências que permitiram recolher fortes indícios de que o casal praticava os crimes, o que acabou por conduzir à respetiva detenção.Os detidos, com 53 e 58 anos, que não possuem antecedentes criminais, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para que lhes sejam aplicadas as adequadas medidas de coação.