Casal agride e rouba idoso em Vila Nova de Gaia

Um casal, de 27 e 35 anos, foi detido pela GNR, na terça-feira, depois de ter agredido um homem, de 81 anos, para lhe roubar três anéis de ouro, em Avintes, Vila Nova de Gaia. Os suspeitos ficam em preventiva.Os militares intercetaram o casal já na cidade do Porto. Estavam ambos num carro que tinha sido roubado no início do mês de janeiro e no qual tinham já fugido de um posto de abastecimento sem pagar.A vítima, que ficou viúva há poucos meses, sofreu hematomas e arranhões nos dedos - os anéis foram arrancados.Os ladrões fugiram quando os vizinhos se aperceberam do crime.