Casal alcoolizado apanhado com bebé de 20 meses na rua em Lisboa

Um casal foi detido, na noite deste domingo, na freguesia do Beato em Lisboa, por serem suspeitos da prática do crime de resistência e coação a um funcionário.Os dois suspeitos estavam alcoolizados na via pública com o filho de 20 meses. A mãe estava prostrada no solo e o marido tentava levantá-la quando foram abordados pela polícia.A mulher empurrou o agente com violência e foi de imediato algemada. Nesse mesmo momento, o suspeito tentou impedir a ação do polícia empurrando os dois agentes.O casal acabou detido e o bebé, por apresentar sinais de falta de higiene e cuidados básicos de saúde, foi retirado aos pais.