Casal alcoolizado aterroriza vizinhos em Santa Maria da Feira

"Já não aguentamos mais este clima de terror provocado pelos vizinhos. Quando ficam bêbedos, ameaçam, insultam e não nos deixam dormir".O desabafo é de uma moradora de um prédio na rua do Areal, em S. João de Ver, Santa Maria da Feira, onde um casal alcoolizado provoca desacatos há anos.Esta quarta-feira de madrugada, ameaçaram os vizinhos e conseguiram até entrar num dos apartamentos. Partiram móveis e insultaram a moradora.A GNR de Lourosa foi ao local. Dois militares foram agredidos e tiveram de ser hospitalizados com escoriações e ferimentos no tórax.O suspeito é motorista e tem 51 anos, enquanto a mulher é empregada de restaurante e tem 46."Pensam que, por viverem neste prédio há 20 anos, podem fazer tudo. Até já ameaçaram que deitavam fogo a tudo. Vivemos em sobressalto e não sabemos se um dia não haverá uma tragédia no prédio", referiu a mulher.Os agressores, com antecedentes por violência doméstica, foram detidos pela GNR - que teve de pedir reforços - e presentes a tribunal. O caso baixou a inquérito e o casal suspeito já regressou ao prédio.Os vizinhos temem novas ameaças.