Casal alemão fica preso em arriba de Vila do Bispo

Um casal alemão, que tentou descer uma arriba com dezenas de metros na praia do Castelejo, teve de ser resgatado pelos Bombeiros de Vila do Bispo, na tarde de sexta-feira.









O homem e a mulher, ambos de 40 anos, sofreram ferimentos ligeiros. Foram assistidos no local, mas recusaram transporte para uma unidade hospitalar.

Foi mobilizada a equipa de grande ângulo, especializada neste tipo de resgates. Os bombeiros desceram por cordas, procedendo depois à retirada do casal do rochedo. Foram mobilizados 11 operacionais, com três veículos, dos bombeiros e Proteção Civil.