A Divisão de Investigação Criminal da PSP de Vila Nova de Gaia deteve um casal que se dedicava, pelo menos desde 2016, a realizar burlas. Os suspeitos, ele com 50 anos e ela com 46, fizeram dezenas de vítimas.



Os detidos, que são vendedores imobiliários, garantiam que conseguiam conceder créditos. Exigiam cerca de 150 euros para os custos do processo, enganando assim as vítimas.

