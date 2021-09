O Serviço Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve este domingo duas pessoas que pretendiam viajar para o Reino Unido, a partir do Aeroporto do Porto, com passaportes falsos.O casal foi presente ao juiz do Tribunal Judicial da Maia esta segunda-feira.Em nota oficial, o SEF adianta que os dois estrangeiros "aguardam o embarque na Unidade Habitacional de Santo António, estando previsto o seu afastamento de território nacional nos próximos dias".