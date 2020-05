Casal apanhado por câmaras de vigilância a assaltar carro em Ovar. Veja as imagens

Um casal assaltou o interior de um automóvel, durante a tarde deste sábado, na rua Joaquim Aleixo, em Esmoriz, no concelho de Ovar. O momento foi apanhado pelas câmaras de vigilância de uma habitação particular e as imagens foram divulgadas através das redes sociais.

A GNR de Esmoriz confirmou ao CM que foi contactada e investiga agora a situação, não tendo sido possível apurar, até ao momento, o que foi de facto levado de dentro do Renault Clio, que ali se encontrava estacionado.

Nas imagens, é possível ver o homem a começar por olhar para o interior do carro, avançando depois para o furto, cabendo à mulher o papel de ficar a vigiar. Apesar de um veículo passar no local durante o assalto, a dupla continua em ação até levar o que aparenta ser uma mala. Depois, ambos tentaram ainda aceder à bagageira do Renault Clio, mas acabam por não conseguir e fugiram.