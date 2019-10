Casal aposta na criação de ovelhas ‘Choné’ na região do Algarve

José Leitão e Clarisse Breda, ambos de 28 anos, concretizaram um sonho antigo e foram à Irlanda do Norte adquirir sete ovelhas de raça Suffolk, de linhagem britânica, para desenvolverem a sua genética na região do Algarve.´´A raça ficou mais conhecida com a série infantil ‘A Ovelha Choné’. O casal está a tentar fazer criação numa quinta em Algoz, no concelho de Silves. "Surgiu a oportunidade de irmos ao Reino Unido, falámos com os melhores criadores da raça e acabámos por trazer um macho e seis fêmeas", contaram os veterinários aoSão os primeiros criadores registados no Algarve destas ovelhas britânicas, que se diferenciam por serem "animais bastante dóceis, ao contrário de outras raças de ovinos". Pretendem desenvolver a genética desta raça para participar em concursos nacionais e sonham "exportar para todo o Mundo" esta raça de ovelhas.Esta raça distingue-se pela cabeça e membros de cor preta. Ficou mais conhecida no universo infantil com ‘A Ovelha Choné’. São animais que comem bastante, sendo que um macho desta raça pode chegar a pesar 150 quilos.No Algarve existem mais dois criadores registados desta raça, mas de linhagem francesa. O casal é o primeiro a desenvolver animais de linhagem britânica, no Sul do País. O maior criador com a linha genética do Reino Unido reside em Sintra.