Um idoso, de 79 anos, foi assaltado, por um casal, esta manhã de quarta-feira, que escapou com cerca de 1300 euros, em Escapães, Santa Maria da Feira.O homem e a mulher, com cerca de 30 anos, usaram uma arma de fogo para obrigar a vítima a entregar o dinheiro.O alerta foi dado para a GNR, cerca das 10h00, para um roubo na via pública. Quando a autoridade chegou ao local já a dupla de assaltantes tinha escapado. O idoso escapou ileso do assalto.