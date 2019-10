O estado de saúde de um casal, de 66 e 62 anos, de Portalegre, ferido com gravidade após ter sido golpeado em casa pelo filho com uma navalha, sábado, está a evoluir favoravelmente.De acordo com o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, Ilídio Pinto Cardoso, as intervenções cirúrgicas abdominais a que ambos foram sujeitos "foram bem-sucedidas", estando os pacientes estáveis.Fonte da PSP disse que o homem, de 38 anos, se entregou após a agressão.