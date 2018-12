Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal atropela homem inanimado na estrada em Vila Nova de Gaia

Joel Augusto, 52 anos, estava caído na berma da Travessa do Fojo, quando foi colhido por carro.

Por Nelson Rodrigues e Liliana Rodrigues | 09:30

Joel Augusto Pacheco, de 52 anos, seguia alcoolizado em direção a casa, no domingo à noite, quando perdeu os sentidos e caiu na berma da Travessa do Fojo, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, bem junto ao entroncamento com a rua Norton de Matos. Um carro que mudou de direção não se apercebeu da presença do homem e atropelou-o.



No interior seguia um casal - uma mulher de 22 anos e um homem de 27 - que fugiu do local após o embate, mas que foi intercetado pela PSP.



O corpo da vítima foi removido pelos Bombeiros de Valadares para o Instituto de Medicina Legal do Porto, sendo que agora apenas a autópsia poderá esclarecer as circunstâncias da morte: Joel Augusto poderia já estar morto quando foi colhido ou poderá ter perdido a vida devido ao violento atropelamento.



A Polícia Judiciária, que assumiu a investigação, vai também agora fazer perícias ao Renault Mégane, que atropelou o homem.



Às autoridades, o casal, que foi apanhado na avenida da Liberdade, em S. Félix da Marinha, disse que ainda tocou às campainhas dos vizinhos a pedir por socorro e que ligou para o 112.



"Ele passava muitas vezes por aqui, andava sempre alcoolizado. O carro terá entrado aqui na rua com muita velocidade e, como não há iluminação, o condutor não o deve ter visto", referiu ao CM Graça Magalhães, uma moradora que foi alertada pelo aparato policial.



O casal pode ser indiciado pelos crimes de homicídio por negligência e omissão de auxílio.