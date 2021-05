O casal, ele com 54 anos e a mulher, de 44, concorreu, com a sua empresa, a um concurso público para serviços de segurança, vigilância e cobrança de um parque de estacionamento no centro de Felgueiras. Como tinham dívidas à Segurança Social de 104 mil €, forjaram um documento atestando que a situação contributiva da sociedade estava regularizada. Venceram o concurso e a câmara municipal celebrou contrato, em 2016,...