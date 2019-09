Casal burlado após colocar anúncio de cão desaparecido em Aveiro

Teria sido atropelado e o ‘veterinário’ que lhe ligou dizia que precisava de uma cirurgia urgente para sobreviver ou seria abatido. A operação tinha um custo de 290 euros. Desesperado, o dono do animal fez a transferência. Mas tudo não passava de uma burla, a segunda no espaço de uma semana, em Aveiro."Tínhamos colocado fotos do Fly espalhadas pela cidade e também nas redes sociais. O homem ligou-me a dizer que era veterinário e que o meu cão estava ferido e que precisava de uma intervenção. Disse que estava no Hospital Veterinário e pediu logo 290 euros. Depois teríamos de pagar 380 de multa da falta de chip e 80 euros do trabalho", explicou aoRui Lima, dizendo que o depósito foi feito na Moneygram, num hipermercado da cidade, ao final da noite de sábado. O valor total seria 750 euros.Desconfiados, este domingo, antes de fazerem o depósito do restante montante, Rui Lima e a mulher foram ao hospital veterinário, onde foram informados que o Fly não estava lá e que já não era a primeira pessoa a ser burlada. O casal foi ao hipermercado, conseguiu cancelar o depósito e apresentou queixa na PSP."Quero denunciar para que pague pelo nosso sofrimento. Estamos em sofrimento e isto é grave", revelou.