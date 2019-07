Um casal de burlões, de 47 e 51 anos, condenados respetivamente a 4 anos e 9 meses e 5 anos e 9 meses de prisão efetiva, foi detido pela PSP de Loures, terça-feira, após anos de fuga a crimes cometidos em Lisboa em 2013.



De acordo com a PSP, os burlões dedicavam-se "a este tipo de crime com enorme frequência, tendo já cumprido prisão no Brasil há vários anos, vindo, desde então, a desenvolver o mesmo ímpeto e resolução criminosa em território nacional".

