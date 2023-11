Um casal com cadastro vai começar a ser julgado no Tribunal de Coimbra, por três crimes de burla que vitimaram duas idosas a quem retiraram peças em ouro avaliadas em nove mil euros e cerca de 300 euros em dinheiro. A dupla - ela com 53 anos e ele 50 - cometeu os crimes quando estava em liberdade condicional.









Ver comentários