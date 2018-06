Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal causa acidente com carro furtado no Barreiro

Elementos da PSP encontraram ainda quatro doses de haxixe na posse dos detidos.

07:56

Um casal – ele de 35 anos e ela de 34 – foi preso pela PSP do Barreiro após ter causado um acidente com um carro que tinha acabado de furtar.



Os dois foram encontrados por uma patrulha pela 01h30 desta quarta-feira, quando abandonavam, à pressa, um carro que tinham acabado de fazer embater contra outras viaturas estacionadas.



Os agentes apanharam-nos rapidamente e perceberam que o veículo de onde tinham saído havia sido furtado.



Na posse do homem preso, a polícia encontrou uma vareta de óleo - usada como gazua para abrir carros -, e quatro doses de haxixe.