"Lembrem-se que têm uma espada em cima da cabeça. Que tenha sido a primeira e a última vez. É uma situação muito grave, o que fizeram, e o tribunal não vai tolerar qualquer deslize da vossa parte”, avisou esta quarta-feira a juíza do Tribunal de Braga, ao condenar um casal - ela de 42 anos e ele de 50 - a penas de prisão, suspensas, por burlar à Segurança Social inventando filhos.Têm um prazo de cinco anos para devolverem 37 mil euros, acrescidos de juros, à Segurança Social.

Desde 2011 que inventaram filhos, num dos casos trigémeos, apresentavam atestados médicos de gravidez, declarações do Hospital de Braga e certidões de nascimento forjadas, conseguindo os apoios normais decorrentes do nascimento de filhos.



Mas também falsificaram a assinatura da filha e do genro para receberem os abonos que eram destinados aos próprios netos.





“Assumiram e bem, de forma humilde e até porque a prova era abundante, o crime que cometeram com esquemas fraudulentos”, sublinhou a magistrada, condenando os arguidos por quatro crimes de burla tributária e dois crimes de falsidade informática.





O advogado de defesa do casal garante que ambos estão genuinamente arrependidos, mas preocupados com os valores a pagar.



“São 800 euros por mês que cada um tem de pagar, o que é incomportável para quem tem trabalho precário, como é o caso de ambos. Vamos tentar negociar um prazo mais alargado com a Segurança Social”, disse Tiago Ferreira Freitas.