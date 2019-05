Casal com ratos em casa dorme com filha bebé no carro

"Estava com o meu marido a adormecer a minha filha e vi-o a passar da cozinha para o quarto."É de forma ainda incrédula que Sandra Monteiro relata o momento que viu um rato, dentro da casa onde vive com o marido e a pequena Francisca, de ano e meio.Após vários problemas na casa arrendada, o casal optou por dormir no carro, à porta da residência, pernoitando, por vezes, em casa de familiares.Queixam-se da insensibilidade do senhorio e da MatosinhosHabit onde dizem ter um pedido de habitação há dois anos.tentou contactar o senhorio, sem sucesso.Já a MatosinhosHabit disse que, "face aos elementos apresentados e a lista de espera existente", o casal foi informado de "que pode recorrer ao Programa de Apoio ao Arrendamento".