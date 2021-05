Casal confessa inventar 4 filhos para sacar subsídios à Segurança Social em Braga

Um casal de Braga confessou esta segunda-feira, em tribunal, que “inventou” quatro filhos, levando a Segurança Social (SS) a atribuir-lhe apoios indevidos no valor de 37 658 euros, mas manifestou arrependimento e vontade de ressarcir integralmente aquele organismo.



A mulher, de 42 anos, assumiu a liderança do processo, mas confirmou a cumplicidade do marido, de 50 anos. “Eu queria parar mas não sabia como”, referiu a mulher. Disse que só ainda não começou a devolver o que recebeu indevidamente da SS porque, entretanto, foi operada de urgência e ficou desempregada.



Ver comentários