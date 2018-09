Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal de burlões em fuga detido por "vender" casas e fugir

Burlões pediam sinal para casas entre 10 a 20 mil euros, em Sintra.

Por Sara G. Carrilho | 08:39

Dois burlões, de 49 e 65 anos, condenados a penas de sete anos e em fuga desde maio, foram detidos pela Polícia Judiciária em Sintra.



O casal foi de imediato conduzido às cadeias onde vão cumprir as penas pelos crimes. Nos últimos anos, o homem e a mulher fingiram ser agentes imobiliários para enganar dezenas de pessoas. Mostravam casas que não lhes pertenciam, faziam os clientes entregarem sinais entre os 10 e os 20 mil euros e depois desapareciam sem deixarem rasto.



Este ‘modus operandi’ fez com que fossem condenados por burla qualificada e falsificação de documentos a sete anos e seis meses de prisão, condenações que transitaram em julgado em maio deste ano.



Nessa altura foram emitidos mandados de detenção que chegaram ao conhecimento dos dois burlões que passaram a fugir às autoridades, alterando com regularidade os locais onde dormiam, sem terem morada fixa, o que dificultou a captura. Na investigação, a Judiciária chegou a sinalizá-los fora do País, mas, recentemente, através de diligências, conseguiu localizar os dois condenados escondidos em Sintra.