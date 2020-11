Casal de Fafe acusado de burlar familiar idosa em 280 mil euros

O Ministério Público (MP) acusou um casal de Fafe de burla a uma familiar idosa em mais de 280 mil euros, depois de a terem convencido a outorgar-lhes procurações, anunciou hoje a Procuradoria Geral Regional do Porto.

Em nota publicada na sua página, a procuradoria refere que os arguidos estão acusados de burla qualificada e abuso de confiança.

O MP considerou indiciado que a vítima, tia da arguida, não tinha descendentes e que, após a morte do marido, em 2013, os arguidos convenceram-na a residir com eles, na sua casa, em Fafe, no distrito de Braga.

Ainda segundo o MP, os arguidos sabiam que a vítima detinha "um vasto património investido", quer em produtos financeiros, quer em depósitos bancários, e decidiram apoderar-se dele.

Para isso, aproveitando-se da condição vulnerável da vítima, convenceram-na a outorgar-lhes, em 2015, duas procurações, "a pretexto de que eram necessárias para tratar de pequenas questões burocráticas, nomeadamente o levantamento de correio registado".

Estas procurações, no entanto, concediam-lhes poderes para procederem ao resgate de aplicações financeiras ou à movimentação de contas bancárias de que a vítima fosse titular.

Com elas, os arguidos efetuaram levantamentos e transferências de contas bancárias e resgataram aplicações financeiras, sem autorização da vítima e contra a sua vontade, apoderando-se do montante global de 280.970 euros.