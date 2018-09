Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal de guardas ajuda reclusos a fugir por dinheiro

Chefes de cadeia em Bragança ajudaram um preso a fugir para o estrangeiro.

Por Tânia Rei | 08:33

Foi um dos arguidos no processo, Alfredo Palas, que fez a denúncia que tramou o casal, que usava os cargos de chefia na prisão para obter bens e dinheiro dos reclusos em troca de favores, como pareceres favoráveis ao acesso à liberdade condicional.



Os arguidos ajudaram mesmo um preso a fugir para o estrangeiro durante uma precária, e por lá esteve fugido quase cinco anos. O casal responde por três crimes de corrupção passiva, dois deles para ato ilícito. Os ex-presos ajudados estão acusados de corrupção ativa. Estão todos em liberdade, com termo de identidade e residência.



O casal recebeu quantias em dinheiro, relógios em ouro, eletrodomésticos e até jantares e viagens pagas pelos outros arguidos no processo. Era Carlos Alberto Cordeiro, chefe principal dos guardas prisionais no Estabelecimento Prisional de Bragança, entre 2004 e 2011, quem, quando se reformou, abordava os reclusos e lhes propunha os negócios.



A mulher, Maria Vanda Martins, chefe de secção administrativa no Estabelecimento Prisional de Izeda , sabia de tudo e era conivente. Atualmente, está proibida de exercer funções.