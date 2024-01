Casal de idosos agredido e assaltado por quatro encapuzados no Marco de Canaveses. Roubaram três mil euros

Um casal de idosos, com cerca de 80 anos, foi assaltado, e agredido, na noite desta segunda-feira, por quatro encapuzados, no Marco de Canaveses.O grupo conseguiu escapar com cerca de 3000 mil euros, várias peças em ouro, o carro da família e uma caçadeira.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para a GNR, para um assalto a residência, em Vila Boa de Quires.Embora tenham ficado feridas, não foi necessário transportar as vítimas para uma unidade hospitalar.O Núcleo de Investigação Criminal da GNR foi acionado e investiga o paradeiro dos suspeitos.